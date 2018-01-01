Зинченко оказался вне заявки на матч Манчестер Сити против Уотфорда

Серия выходов в стартовом составе длилась 13 матчей во всех турнирах.

Манчестер Сити примет Уотфорд в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола объявил состав на предстоящий поединок.

Интересно, что вместо украинца Александра Зинченко на поле вышел Бенжамен Менди.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Родри, Д. Силва — Марез, Агуэро, Б. Силва

Запасные: Браво, Анхелиньо, Канселу, Гарсия, Гюндоган, Стерлинг, Габриэль Жезус

Уотфорд: Фостер — Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас — Капу — Фулькье, Клеверли, Дукуре, Хьюз — Деулофеу

Запасные: Гомес, Янмаат, Кабаселе, Чалоба, Сарр, Перейра, Грей

Заметим, что украинец впервые с 17 апреля не вышел на поле. Тогда он пропустил поединок с Тоттенхэмом из-за травмы.

Матч Манчестер Сити — Уотфорд начнется в 17:00 по киевскому времени.