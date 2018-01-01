Зинченко оказался вне заявки на матч Манчестер Сити против Уотфорда
Манчестер Сити примет Уотфорд в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.
Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола объявил состав на предстоящий поединок.
Интересно, что вместо украинца Александра Зинченко на поле вышел Бенжамен Менди.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Де Брюйне, Родри, Д. Силва — Марез, Агуэро, Б. Силва
Запасные: Браво, Анхелиньо, Канселу, Гарсия, Гюндоган, Стерлинг, Габриэль Жезус
Уотфорд: Фостер — Фемения, Доусон, Мариаппа, Холебас — Капу — Фулькье, Клеверли, Дукуре, Хьюз — Деулофеу
Запасные: Гомес, Янмаат, Кабаселе, Чалоба, Сарр, Перейра, Грей
Заметим, что украинец впервые с 17 апреля не вышел на поле. Тогда он пропустил поединок с Тоттенхэмом из-за травмы.
Матч Манчестер Сити — Уотфорд начнется в 17:00 по киевскому времени.
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