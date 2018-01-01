Игрок МЮ, который лечится от рака, вернулся к тренировкам

Пока что Макс Тейлор будет тренироваться с молодежным составом "красных дьяволов".

Юный игрок Манчестер Юнайтед Макс Тейлор вернулся к тренировкам несмотря на то, что в апреле этого года у него обнаружили рак.

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Как сообщает пресс-служба "красных дьяволов", 19-летний футболист будет заниматься вместе с командой U-23. На протяжении всего этого времени Тейлор проходил химиотерапию, которая оказалась успешной, и врачи позволили ему тренироваться.

"Чувствую себя счастливым и гордым. Без поддержки моей семьи, команды, товарищей и врачей - мое возвращение на поле на данном этапе было бы невозможным. Теперь я буду тренироваться в зале и на футбольном поле", - отметил Макс.

Ранее сообщалось, что у защитника Халл Сити обнаружили рак.