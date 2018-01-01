Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль выплатил Манчестер Сити компенсацию за взлом базы скаутов

Комментариев: 0
"Красные" попали в скандальную историю, переманив к себе в команду трех скаутов "горожан".
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Getty Images

В сентябре 2013-го года Ливерпуль угодил в громкий скандал, связанный со взломом компьютерной системы скаутской служба Манчестер Сити.

Читай также: Гвардиола: Ливерпуль – самый сильный соперник, с которыми я сталкивался

Тогда "горожане" наняли экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, кто и как залез в их систему. Подозрения о взломе возникли после того, как три скаута манчестерского клуба перебрались в Ливерпуль. В их числе был и нынешний спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс.

Читай также: Клопп: Нет смысла делать трансферы только потому, что это делают другие клубы

В итоге было установлено, что Ливерпуль действительно взломал базу. Клубы сумели прийти к мировому соглашению, по которому мерсисайдцы должны были заплатить миллион фунтов (1,13 миллиона евро).

По информации The Times, только сейчас Ливерпуль выплатил Манчестер Сити оговоренную сумму.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль - лидер среди европейских клубов по доходам от телетрансляций.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, компенсация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь