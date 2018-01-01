Ливерпуль выплатил Манчестер Сити компенсацию за взлом базы скаутов

"Красные" попали в скандальную историю, переманив к себе в команду трех скаутов "горожан".

В сентябре 2013-го года Ливерпуль угодил в громкий скандал, связанный со взломом компьютерной системы скаутской служба Манчестер Сити.

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Тогда "горожане" наняли экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, кто и как залез в их систему. Подозрения о взломе возникли после того, как три скаута манчестерского клуба перебрались в Ливерпуль. В их числе был и нынешний спортивный директор "красных" Майкл Эдвардс.

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В итоге было установлено, что Ливерпуль действительно взломал базу. Клубы сумели прийти к мировому соглашению, по которому мерсисайдцы должны были заплатить миллион фунтов (1,13 миллиона евро).

По информации The Times, только сейчас Ливерпуль выплатил Манчестер Сити оговоренную сумму.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль - лидер среди европейских клубов по доходам от телетрансляций.