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Гвардиола назвал тренера, который может сменить его в Манчестер Сити

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Наставник "горожан" отметил отличную работу своего помощника.
Микель Артета и Хосеп Гвардиола
Микель Артета и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал работу своего помощника Микеля Артету. По мнению Пепа, именно Артета сможет заменить его на тренерском мостике "горожан".

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"Я практически уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера Манчестер Сити. Он добьется успеха. Рано или поздно, но Артета станет главным тренером. Он достаточно молод, и уже имеет опыт работы с известными футболистами и большими клубами. У него потрясающая трудовая этика.

Микель обладает особым талантом анализировать происходящее и находить решения. Мы много говорим о том, во что он верит и как он себя чувствует", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Отметим, что Артета входит в тренерский штаб Манчестер Сити с 2016-го года.

Ранее Хосеп Гвардиола назвал Ливерпуль самым сильным соперником, который когда-либо ему противостоял.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Микель Артета, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, тренер, вне игры
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