Гвардиола назвал тренера, который может сменить его в Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал работу своего помощника Микеля Артету. По мнению Пепа, именно Артета сможет заменить его на тренерском мостике "горожан".
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"Я практически уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера Манчестер Сити. Он добьется успеха. Рано или поздно, но Артета станет главным тренером. Он достаточно молод, и уже имеет опыт работы с известными футболистами и большими клубами. У него потрясающая трудовая этика.
Микель обладает особым талантом анализировать происходящее и находить решения. Мы много говорим о том, во что он верит и как он себя чувствует", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Отметим, что Артета входит в тренерский штаб Манчестер Сити с 2016-го года.
Ранее Хосеп Гвардиола назвал Ливерпуль самым сильным соперником, который когда-либо ему противостоял.
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