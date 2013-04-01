Гвардиола назвал тренера, который может сменить его в Манчестер Сити

Наставник "горожан" отметил отличную работу своего помощника.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал работу своего помощника Микеля Артету. По мнению Пепа, именно Артета сможет заменить его на тренерском мостике "горожан".

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"Я практически уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера Манчестер Сити. Он добьется успеха. Рано или поздно, но Артета станет главным тренером. Он достаточно молод, и уже имеет опыт работы с известными футболистами и большими клубами. У него потрясающая трудовая этика.

Микель обладает особым талантом анализировать происходящее и находить решения. Мы много говорим о том, во что он верит и как он себя чувствует", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Отметим, что Артета входит в тренерский штаб Манчестер Сити с 2016-го года.

Ранее Хосеп Гвардиола назвал Ливерпуль самым сильным соперником, который когда-либо ему противостоял.