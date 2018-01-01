Гвардиола: Ливерпуль – самый сильный соперник, с которыми я сталкивался
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился впечатлением о соперничестве с Ливерпулем в АПЛ.
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“Нужно понимать, если мы сделали что-то в прошлом, то это не означает, что сможем повторить это завтра или послезавтра.
Уже говорил это много раз, что Ливерпуль – самый сильный соперник, с которыми я сталкивался в своей карьере тренера.
Это не проявление слабости. Я говорил это, когда Ливерпуль был впереди, я повторял это, когда мы их опережали. Так было, когда мы выигрывали и проигрывали.
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У них есть абсолютно все с точки зрения позиционной игры и игры в контратаках, обороны и атаки, менталитета.
Я знаю, как это было сложно, как сложно сейчас и как трудно это будет“, - сказал Гвардиола, как сообщает Goal.com.
Напомним, что ранее Гвардиола сказал, кто помог заработать ему репутацию в АПЛ.
Отметим, что свой последний поединок “горожане“ проиграли Норвичу.
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