Хадсон-Одои: Лэмпард каждому даст шанс

Полузащитник Челси рад играть под руководством Лэмпарда.

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои рассказал подробности о работе с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом.

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“Я как-то задумывался уже, каково это будет – играть за Челси следующие пять лет, как все может пойти, особенно под руководством Фрэнка.

Мы все испытываем потрясающее чувство, потому что мы знаем, что он каждому даст шанс, если ты много работаешь и хорошо играешь.

Это отличный тренер. Я могу сказать это, судя по тому, что он старается делать, какой футбол он прививает команде.

У него психология победителя, а нам всем это очень нужно, так что его приход – дополнительная мотивация для меня.

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Он уже вселил в меня уверенность, пообщавшись со мной, и это потрясающе, когда тренер в тебя верит. Я рад, что он тут, и я с нетерпением жду момента, когда смогу начать работать с ним“, – приводя слова Хадсона-Одои официальный сайт Челси.

Отметим, что английский футболист подписал новый контракт с Челси до 2024 года.

Напомним, что игрок в зимнее трансферное окно мог уйти в Баварию.