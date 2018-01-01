Дрогба: Я не удивлен прогрессом Абрахама

Экс-игрок Челси верит в молодого нападающего Челси Тэмми Абрахама.

Бывший игрок лондонского Челси Дидье Дрогба сказал, что не удивлен прогрессом молодого нападающего “синих“.

Читай также: В нынешнем сезоне за Челси забивали исключительно воспитанники клуба

“Я знаю его с детства. Это ребята, которых мы постоянно видели на базе. Они приходили на наши тренировки, и внимательно смотрели что мы делаем. Я думаю, что они усвоили некоторые наши навыки, то, как мы читаем игру.



И знаете, я не особо удивлен тем, что происходит сейчас, потому что я и сам тренировался с ними, когда поддерживал форму с резервным составом.



Я всегда был рад поделиться чем-то с ребятами, какими-то знаниями о футболе, и они всегда все схватывали на лету, очень быстро.

Читай также: ФИФА наложила трансферный запрет на Челси

Поэтому, повторю еще раз, я не удивлен тем, что я сейчас вижу в исполнении Абрахама.



Я думаю Фрэнк сейчас максимально сфокусирован на будущем Челси, и поэтому ему необходимо работать с молодежью, нужно давать им шансы.



Будучи бывшим игроком этого клуба, я знаю, что вера тренера очень помогает. Мы видели всех этих парней, еще когда они были детьми“, - приводит слова Дидье Sky Sports.

Отметим, что Дрогба считал Лэмпарда идеальным вариантом для Челси.

Свой следующий поединок Челси сыграет против Ливерпуля в воскресенье, 22-го сентября, в 18:30. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на нашем сайте.