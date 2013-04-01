"Красные" хотят продлить контракт с одним из лидеров команды.

Вингер Ливерпуля Садио Мане может стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации издания Marca, боссы "красных" уже готовят новый контракт для сенегальского футболиста, который будет рассчитан до лета 2025-го года. Нынешнее соглашение 27-летнего Мане рассчитано до конца сезона-2022/23.

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По новому контракту оклад игрока вырастет со 170 тысяч евро в неделю (9 миллионов евро в год) до 250 тысяч в неделю (13 миллионов в год). Таким образом, Мане может стать самым высокооплачиваемым игроком Ливерпуля.

На данный момент самый большой оклад в команде у Мохамеда Салаха - 12 миллионов евро. На втором месте по зарплате находятся Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино - они зарабатывают 10,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк опровергнул слухи о проблении контракта с Ливерпулем.