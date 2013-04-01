Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мане может стать самым высокооплачиваемым игроком Ливерпуля

Комментариев: 0
"Красные" хотят продлить контракт с одним из лидеров команды.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Вингер Ливерпуля Садио Мане может стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

По информации издания Marca, боссы "красных" уже готовят новый контракт для сенегальского футболиста, который будет рассчитан до лета 2025-го года. Нынешнее соглашение 27-летнего Мане рассчитано до конца сезона-2022/23.

Читай также: Ливерпуль - лидер среди европейских клубов по доходам от телетрансляций

По новому контракту оклад игрока вырастет со 170 тысяч евро в неделю (9 миллионов евро в год) до 250 тысяч в неделю (13 миллионов в год). Таким образом, Мане может стать самым высокооплачиваемым игроком Ливерпуля.

На данный момент самый большой оклад в команде у Мохамеда Салаха - 12 миллионов евро. На втором месте по зарплате находятся Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино - они зарабатывают 10,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Вирджил ван Дейк опровергнул слухи о проблении контракта с Ливерпулем.

Поделись:
Теги: Садио Мане, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь