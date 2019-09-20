Лэмпард: Ливерпуль - команда, которая может вас наказать

Главный тренер Челси ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал подготовку к матчу против Ливерпуля в рамках чемпионата Англии.

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“Матч за Суперкубок показал, что мы способны конкурировать с одной из лучших команд страны. В воскресенье будет новый матч, и если вы будете не в своей лучшей форме, то они - именно та команда, которая вас за это накажет“, - сказал главный тренер “синих“.

Фрэнк Лэмпард рассказал о состояние Мейсона Маунта, который получил травму в матче Лиги чемионов.

“У него есть шанс появится на поле. Мы видели фото того отбора, это выглядело ужасно. Мы работаем над тем, чтобы он уже сегодня начал бегать. Я позвоню ему позже.

Его травма? Было много отеков, она выглядела не лучшим образом. Мы не будем рисковать, но сделаем все возможное“, - прокомментировал Лэмпард на пресс-конференции.

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Также у него спросили по поводу встречи руководства Twitter с представителями клубов АПЛ, где обсуждали тему расизма в соцсетях

“Не могу сказать, можно ли это назвать прогрессом в этой ситуации, единственный прогресс - это действия. Много чего было сказано в адрес игроков и людей, которые в центре внимания. Это неправильно. Теперь посмотрим на действия“, - заявил Фрэнк.

Напомнм, что матч Челси-Ливерпуль состоится в воскресенье, 22-го сентября, в 18:30 по киевскому времени. С прогнозами и ставками букмекеров можно ознакомиться на нашем сайте.