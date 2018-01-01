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Клопп: Нигде не сказано, что нам не выиграть в Лондоне

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Главный тренер Ливерпуля про игру с Челси.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливеруля Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что “мерсисайдцы“ не могу победить Челси в Лондоне с 2016 года.

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“Сейчас у нас все идет хорошо, мы должны поддерживать это состояние. В плане качества выступлений хотим добиться большего.

Ливерпуль не выигрывал на Стэмфорд Бридж с сентября 2016 года? Это потому, что команды очень хороши. Это не очень хорошая новость, но мы попробуем это изменить. Мы едем к Челси за результатом. Нигде не сказано, что нам не выиграть у Челси“, - заявил Юрген Клопп.s

Напомним, что Ливерпуль одержал пять побед на старте чемпионата.

Отметим, что матч Челси-Ливерпуль состоится в воскресенье, 22-го сентября, в 18:30 по киевскому времени. С фаворитами матча можете ознакомиться на наше сайте.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Челси, АПЛ, футбол
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