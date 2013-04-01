Зинченко попал в престижный рейтинг лучших игроков АПЛ

Украинец великолепно проявил себя в прошлом сезоне и продолжает демонстрировать свой талант.

Авторитетный сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Читай также: Зинченко: Я долго мечтал сыграть против Шахтера именно в Украине

Место в топ-100 нашлось и украинскому защитнику Манчестер Сити Александру Зинченко, который расположился на 85-й строчке между Фелипе Андерсоном (Вест Хэм) и Джони Эвансом (Лестер).

“Бенджамину Менди, возможно, придется довольствоваться местом на скамейке запасных, учитывая отличную форму заменившего его Александра Зинченко.

Начав свою карьеру в качестве атакующего хавбэка в российской Уфе, украинец постепенно приблизился к своей цели и в июле 2016 года он был куплен Манчестер Сити за скромные 1,7 миллионов ​​фунтов.

Читай также: Зинченко стал лучшим среди защитников Ман Сити в проигранном матче с Норвичем

В прошлом сезоне 22-летний футболист отдал пять голевых передач во всех соревнованиях и, судя по всему, у него должно быть очень светлое будущее на Этихад, если он сможет продолжать развивать свои защитные способности“, - написали о Зинченко редакторы сайта.

Вашему вниманию ТОП-20 игроков АПЛ по версии FourFourTwo:

1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити);

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);

4. Мохамед Салах (Ливерпуль);

5. Н'Голо Канте (Челси);

6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити);

7. Роберто Фирмино (Ливерпуль);

8. Садио Мане (Ливерпуль);

9. Гарри Кейн (Тоттенхэм);

10. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити);

11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал);

12. Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль);

13. Эндрю Робертсон (Ливерпуль);

14. Бернарду Силва (Манчестер Сити);

15. Алиссон Беккер (Ливерпуль);

16. Дэвид де Хеа (Манчестер Юнайтед);

17. Сон Хын Мин (Тоттенхэм);

18. Фабиньо (Ливерпуль);

19. Эдерсон (Манчестер Сити);

20. Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил одну из худших оценок среди игроков Манчестер Сити за матч против Шахтера.