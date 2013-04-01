Зинченко попал в престижный рейтинг лучших игроков АПЛ
Авторитетный сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших футболистов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
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Место в топ-100 нашлось и украинскому защитнику Манчестер Сити Александру Зинченко, который расположился на 85-й строчке между Фелипе Андерсоном (Вест Хэм) и Джони Эвансом (Лестер).
“Бенджамину Менди, возможно, придется довольствоваться местом на скамейке запасных, учитывая отличную форму заменившего его Александра Зинченко.
Начав свою карьеру в качестве атакующего хавбэка в российской Уфе, украинец постепенно приблизился к своей цели и в июле 2016 года он был куплен Манчестер Сити за скромные 1,7 миллионов фунтов.
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В прошлом сезоне 22-летний футболист отдал пять голевых передач во всех соревнованиях и, судя по всему, у него должно быть очень светлое будущее на Этихад, если он сможет продолжать развивать свои защитные способности“, - написали о Зинченко редакторы сайта.
Вашему вниманию ТОП-20 игроков АПЛ по версии FourFourTwo:
1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);
2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити);
3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
4. Мохамед Салах (Ливерпуль);
5. Н'Голо Канте (Челси);
6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити);
7. Роберто Фирмино (Ливерпуль);
8. Садио Мане (Ливерпуль);
9. Гарри Кейн (Тоттенхэм);
10. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити);
11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал);
12. Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль);
13. Эндрю Робертсон (Ливерпуль);
14. Бернарду Силва (Манчестер Сити);
15. Алиссон Беккер (Ливерпуль);
16. Дэвид де Хеа (Манчестер Юнайтед);
17. Сон Хын Мин (Тоттенхэм);
18. Фабиньо (Ливерпуль);
19. Эдерсон (Манчестер Сити);
20. Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед).
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил одну из худших оценок среди игроков Манчестер Сити за матч против Шахтера.
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