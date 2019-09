Бывший полузащитник сборной Германии перебрался в Блэкберн

Экс-полузащитник Шальке и Тоттенхэма Льюис Холтби продолжит карьеру в Блэкберне, сообщает пресс-служба “риверсайдцев“. Футболист перешел в команду в статусе свободного агента.

Стороны подписали контракт сроком на два года.

Willkommen Lewis! 👋#Rovers are delighted to announce the signing of German international @LewisHoltby on a two-year deal. ✍️



🔵⚪️ pic.twitter.com/vWfkeuKv4R