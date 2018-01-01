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Фердинанд: Кейну нужно уходить

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Экс-игрок сборной Англии посоветовал Кейну уйти с Тоттенхэма.
Рио Фердинанд
Рио Фердинанд
Getty Images

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинад советует нападающему Тоттенхэма Харри Кейну сменить клуб.

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“Если бы я поставил себя на место Кейна - я бы ушел из Тоттенхэма. Я был бы честен с самим собой. Нет смысла терять время и торчать в этом клубе. 

Я могу получить травму в следующем сезоне, потерять форму. Я хочу выигрывать здесь и сейчас! Так Кейн должен рассуждать“, - заявил Рио Фердинанд  в эфире BT Sport.

Напомним, что последнюю игру Тоттенхэм сыграл вничью против Олимпиакоса

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Теги: Рио Фердинанд, Харри Кейн, футбол
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