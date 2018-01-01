Фердинанд: Кейну нужно уходить
Экс-игрок сборной Англии посоветовал Кейну уйти с Тоттенхэма.
Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинад советует нападающему Тоттенхэма Харри Кейну сменить клуб.
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“Если бы я поставил себя на место Кейна - я бы ушел из Тоттенхэма. Я был бы честен с самим собой. Нет смысла терять время и торчать в этом клубе.
Я могу получить травму в следующем сезоне, потерять форму. Я хочу выигрывать здесь и сейчас! Так Кейн должен рассуждать“, - заявил Рио Фердинанд в эфире BT Sport.
Напомним, что последнюю игру Тоттенхэм сыграл вничью против Олимпиакоса.
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