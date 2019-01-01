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Манчестер Юнайтед готов предложить Погба новый контракт

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"Красные дьяволы" рассчитывают сохранить французского футболиста в составе команды.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Манчестер Юнайтед собирается удержать в команде полузащитника Поля Погба, который минувшим летом раздумывал над уходом из клуба.

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Как сообщает Evening Standard, руководство “красных дьяволов“ рассчитывает уговорить француза подписать новый контракт, ведь летом англичане не получили никаких конкретных предложений по 26-летнему футболисту.

Действующий контракт Погба рассчитан до 2021-го года. 

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа.

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Теги: Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Поль Погба
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