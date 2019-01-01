Манчестер Юнайтед готов предложить Погба новый контракт

"Красные дьяволы" рассчитывают сохранить французского футболиста в составе команды.

Манчестер Юнайтед собирается удержать в команде полузащитника Поля Погба, который минувшим летом раздумывал над уходом из клуба.

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Как сообщает Evening Standard, руководство “красных дьяволов“ рассчитывает уговорить француза подписать новый контракт, ведь летом англичане не получили никаких конкретных предложений по 26-летнему футболисту.

Действующий контракт Погба рассчитан до 2021-го года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед объявил о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа.