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Ван Дейк опровергает информацию о продлении контракта с Ливерпулем

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Защитник Ливерпуля ничего не знает о продления контракта.
Вирджил Ван Дейк
Вирджил Ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля  Вирджил Ван Дейк прокомментировал слухи о продления контракта с “мерсисайдцами“.

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“Сейчас ничего не происходит. Такие вещи зависят не от меня. Я видел сообщения в СМИ, что я согласовываю новый контракт и все такое. Но сейчас я даже не веду переговоров.

Единственное, чего я сейчас хочу, – это сфокусироваться на предстоящих матчах. Посмотрим, что произойдет в будущем“, —  цитирует слова Ван Дейка Sky Sports.

Отметим, что последнюю игру Ливерпуль проиграл Наполи

Напомним, что Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги чемпионов.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, футбол
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