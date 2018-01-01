Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Голкипер Тоттенхэма может продолжить карьеру в МЛС

Комментариев: 0
Капитан лондонского клуба раздумывает над дальнейшем продолжением карьеры в США.
Уго Льорис
Уго Льорис
Getty Images

Голкипер и капитан Тоттенхэма Уго Льорис сообщил, что не собирается завершать карьеру в лондонском клубе и вскоре может перебраться в США.

Читай также: Тоттенхэм подписал двух футболистов в последний день трансферного окна

"Сомневаюсь, что закончу карьеру в Тоттенхэме. Впереди у меня еще несколько лет и я хочу выжать из них максимум. Думаю, что нужно знать, когда закончить карьеру в нужное время. 

Я не против попробовать что-то новое, возможно, это будет США. Не знаю, у меня всегда были проблемы с планированием на длительный срок", - приводит слова Льориса France Football.

Отметим, что действующий контракт 32-летнего вратаря с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022-го года.

В текущем сезоне Льорис провел 5 матчей в составе "шпор", из которых один отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил контракт с клубом до лета 2024-го года.

Поделись:
Теги: Уго Льорис, Тоттенхэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь