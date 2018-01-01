Голкипер Тоттенхэма может продолжить карьеру в МЛС

Капитан лондонского клуба раздумывает над дальнейшем продолжением карьеры в США.

Голкипер и капитан Тоттенхэма Уго Льорис сообщил, что не собирается завершать карьеру в лондонском клубе и вскоре может перебраться в США.

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"Сомневаюсь, что закончу карьеру в Тоттенхэме. Впереди у меня еще несколько лет и я хочу выжать из них максимум. Думаю, что нужно знать, когда закончить карьеру в нужное время.

Я не против попробовать что-то новое, возможно, это будет США. Не знаю, у меня всегда были проблемы с планированием на длительный срок", - приводит слова Льориса France Football.

Отметим, что действующий контракт 32-летнего вратаря с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022-го года.

В текущем сезоне Льорис провел 5 матчей в составе "шпор", из которых один отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что полузащитник Тоттенхэма Лукас Моура продлил контракт с клубом до лета 2024-го года.