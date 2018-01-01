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Пеллегрини: Ярмоленко имеет большое влияние на половине поля соперника

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Наставник Вест Хэма выделил сильные стороны украинского футболиста.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини рассказал о состоянии полузащитника Андрея Ярмоленко.

“В прошлом сезоне у нас было много игроков на одной позиции, которые не могли играть - Уилшер, Лансини, Ярмоленко.

Ярмоленко отличается от Лансини. Возможно, Андрей находится на шаг позади Мануэля в плане игровой формы, ведь Лансини сыграл в последних 8-9 матчах, а Ярмоленко вернулся только несколько недель назад.

Чем больше матчей сыграет Ярмоленко, тем скорее он улучшит свои показатели. Андрей - технический игрок, он имеет большое влияние на половине поля соперника“, - цитирует Пеллегрини пресс-служба “молотобойцев“.

Напомним, Ярмоленко стал автором лучшего гола Вест Хэма в августе.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Мануэль Пеллегрини
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