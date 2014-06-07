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В нынешнем сезоне за Челси забивали исключительно воспитанники клуба

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Никому из трех футболистов еще не исполнился 21 год.
Тэмми Абрахам
Тэмми Абрахам
Getty Images

Лондонский Челси на выезде обыграл Вулверхэмптон (5:2) в рамках 5-го тура АПЛ.

В этом матче хет-триком отметился Тэмми Абрахам, а также по одному разу забили Мэйсон Маунт и Фикайо Томори. 

Отметим, что эти три футболиста - единственные, кто забивал за “синих“ в сезоне-2019/20. Кроме того, они все являются воспитанниками лондонского клуба и никому из них еще не исполнился 21 год.

Больше всего голов у Абрахама (7 голов). Далее идут Маунт (3) и Томори (1). 

Напомним, Челси не может подписывать новых игроков из-за трансферного бана от ФИФА.

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Теги: футбол, Челси, АПЛ
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