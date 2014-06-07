Гвардиола: игроки Сити помогли мне заработать репутацию в Англии
Главный тренер Манчестер Сити выразил поддержку игрокам после поражения от Норвича.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал итог 5-го тура АПЛ, где его команда потерпела поражение от Норвича со счетом 2:3
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“Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всем мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Все благодаря именно этим игрокам“, — цитирует слова Гвардиолы интернет-портал Goal.
На сегодняшний день Манчестер Сити, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, что Манчестер Сити выступил с предложением о смене сроков закрытия трансферного окна в АПЛ.
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