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Гвардиола: игроки Сити помогли мне заработать репутацию в Англии

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Главный тренер Манчестер Сити выразил поддержку игрокам после поражения от Норвича.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал итог 5-го тура АПЛ, где его команда потерпела поражение от Норвича со счетом 2:3

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“Эти игроки помогли мне заработать репутацию в Англии после того, как в первом сезоне меня называли обманщиком, «Фраудиолой». И теперь во всем мире люди говорят, насколько я хороший тренер. Все благодаря именно этим игрокам“, — цитирует слова Гвардиолы интернет-портал Goal

На сегодняшний день Манчестер Сити, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, что Манчестер Сити выступил с предложением о смене сроков закрытия трансферного окна в АПЛ.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол
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