Виллиан: За 6 лет в Челси сменилось 5 тренеров

Бразильский полузащитник выразил поддержку Фрэнку Лэмпарду.

Полузащитник Челси Виллиан поделился мнением о главном тренере клуба.

“Лэмпард был одним из лучших игроков Челси и Европы. Фанаты любят его, и он очень хорошо знает клуб. Думаю, сейчас пришло время дать ему больше времени.

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Я нахожусь в Челси шесть лет, за это время у меня уже было пять разных тренеров! Пришло время выделить тренеру больше времени, как в Манчестер Сити и Ливерпуле, три или четыре года. Это может оказать значимый эффект“, - приводит его слова Sky Sports.

Также бразильский игрок прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта с Челси, который заканчивается в 2020 году.

“Со своей стороны хочу остаться здесь. Знаю, что у меня остался всего один год по контракту, но чувствую себя хорошо, играя за Челси. Я люблю всех: фанатов, людей, которые работают в клубе.

Возможно, продление контракта будет в конце сезона. Сейчас не время думать об этом. Я просто хочу играть в свой футбол и помочь команде в этом сезоне“, – сказал Виллиан.

Напомним, что в последнем матче Челси одержал уверенную победу над Вулверхэмптоном.