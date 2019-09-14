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Зинченко впервые проиграл в чемпионате Англии

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Команда украинца уступила Норвичу в пятом туре АПЛ.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В матче пятого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион Англии Манченстер Сити сенсационно проиграл Норвичу в гостевой встрече (3:2).

Левый защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав "горожан" и провел на поле все 90 минут.

Интересно, что за все время, когда украинец выходил на поле за "горожан", его команда не проигрывала, однако поражение от Норвича стало первым для украинца в чемпионате Англии.

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