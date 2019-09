Зинченко впервые проиграл в чемпионате Англии

В матче пятого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион Англии Манченстер Сити сенсационно проиграл Норвичу в гостевой встрече (3:2).

Левый защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав "горожан" и провел на поле все 90 минут.

Интересно, что за все время, когда украинец выходил на поле за "горожан", его команда не проигрывала, однако поражение от Норвича стало первым для украинца в чемпионате Англии.

Norwich are the first team to beat Oleksandr Zinchenko in the Premier League. 😑 pic.twitter.com/GNrh4uWFNz