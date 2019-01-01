АПЛ: Ман Сити проиграл Норвичу

Александр Зинченко провел полный поединок за свой клуб.

Чемпион Англии Манчестер Сити в пятом туре АПЛ на выезде сенсационно уступил Норвичау, который до матча находился в зоне вылета.

Норвич шокировал Ман Сити в первом тайме, забив два гола. Перед перерывом Агуэро один мяч отквитал, но в дебюте второго тайма Теему Пукки вернул своей команде преимущество в два мяча. Ман Сити забил еще один гол, но уйти от поражение не сумел.

За Сити полный матч сыграл украинец Александр Зинченко.

Отметим, что команда Хосепа Гвардиолы в АПЛ отпускает Ливерпуль в пятиочковый отрыв и не в лучшем настроении отправляется в Харьков, где на следующей неделе сыграет в Лиге чемпионов против Шахтера.

Норвич — Манчестер Сити 3:2

Голы: Маклин, 18, Кэнтуэлл, 28, Пукки, 50 — Агуэро, 45, Родри, 88.

Новрич: Крул — Байрэм, Амаду, Годфри, Льюис — Маклин, Теттей — Буэндиа (Дрмич, 83), Штиперманн (Србени, 89), Кэнтуэлл — Пукки.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко — Гюндоган (Де Брюйне, 57), Родри, Д. Силва (Жезус, 58) — Б. Силва (Марез, 73), Агуэро, Стерлинг.

Предупреждения: Байрэм, Маклин, Кэнтуэлл — Б. Силва.