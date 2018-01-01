АПЛ: МЮ обыграл Лестер, Челси разгромил Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед – Лестер 1:0
Гол: Рашфорд, 8 (с пенальти)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Линделеф, Янг, Мактомини, Перейра, Матич (Фред, 67), Джеймс (Туанзебе, 90), Мата (Чонг, 70), Рашфорд
Лестер Сити: Шмайхель, Рикарду Перейра, Эванс, Чилвелл, Сеюнджу, Мэддисон, Чаудхери (Перес, 57), Грей (Барнс, 68), Ндиди, Тилеманс, Варди
Предупреждения: Мэддисон, Джеймс, Челвелл.
Вулверхэмптон – Челси 2:5
Голы: Саисс, 69, Кутроне, 85 – Томори, 31, Абрахам, 34, 41, 55, Маунт, 90+6
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Коуди, Вальехо, Кастро, Саисс, Дендонкер (Кутроне, 46), Моутинью, Рубен Невеш, Траоре (Доэрти, 56), Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Диогу Жота
Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 70), Виллиан, Маунт, Рюдигер (Зума, 46), Абрахам (Батшуайи, 77)
Предупреждения: Абрахам, Кристенсен, Саисс.
Тоттенхэм – Кристал Пэлас 4:0
Голы: Сон Хын Мин, 10, 23, ван Анхольт, 21 (автогол), Ламела, 42
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 76), Орье, Уинкс (Ндомбеле, 67), Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 85)
Кристал Пэлас: Гуаита, Сако, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Куяте (Маккарти, 76), Шлупп, Миливоевич, Таунсенд (Камараса, 85), Заа, Айю (Бентеке, 71)
Предупреждения: Уинкс, Роуз, Вертонген, Эриксен, Айю, Уорд, Миливоевич.
Брайтон – Бернли 1:1
Голы: Мопе, 51 – Хендрик, 90+1
Брайтон: Райан, Уэбстер, Берн, Данк, Даффи, Гросс, Проппер, Стивенс, Марч (Бонг, 90), Мопе (Коннолли, 84), Мюррей (Муй, 80)
Бернли: Поуп, Ми, Тарковски, Питерс, Лоутон, Корк (Выдра, 78), Вествуд, Леннон (Хендрик, 59), Макнил, Вуд (Родригес, 66), Барнс
Предупреждения: Леннон, Вествуд.
Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон 0:1
Гол: Дженепо, 66
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Болдок, Башем (Робинсон, 84), О`Коннелл, Стивенс, Норвуд, Флек, Ландстрем (Муссе, 72), Иган, Макберни (Шарп, 65), Макголдрик
Саутгемптон: Ганн, Вестергор, Беднарек, Йосида, Соареш, Дженепо (Ингз, 74), Ромеу, Буфаль (Армстронг, 85), Хейбьерг, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 90)
Предупреждения: Вестергор, Флек
Удален: Шарп, 85.
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