Ливерпуль одержал пятую победу подряд на старте нового сезона АПЛ

Ливерпуль в родных стенах уверенно обыграл Ньюкасл.

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на стадионе Энфилд одержал победу над Ньюкаслом – 3:1.

Ливерпуль одержал пятую победу в пяти матчах на старте сезона и с 15 очками возглавляет таблицу АПЛ.

Ливерпуль — Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голы: Мане, 28, 40, Салах, 72 — Виллемс, 8.

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлейн (Милнер, 74), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84) — Салах, Мане, Ориги (Фирмино, 37).

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт (Манкильо, 67), Шер (Фернандес, 80), Лассельс, Дамметт, Виллемс — Атсу, Хейден, Шелви, Альмирон (Муто, 67) — Жоэлинтон.