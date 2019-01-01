Лэмпард: сложно предугадать, кто будет в топ-6 АПЛ

Фрэнк Лэмпард поделился мнением, кто сможет занять место в шестерке лучших АПЛ.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард ответил на вопросы в ходе пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура против Вулверхэмптона.

Читай также: Азар и Куртуа пытались уговорить Реал купить Канте

““Волки“ являются очень сильной командой. Они играют в привлекательный футбол, имеют в составе опасных атакующих игроков. К тому же, у них отличные результаты против так называемых “больших команд“ в прошлом сезоне. Нам нужно быть готовыми к этой игре.

Думаю, они настроены на борьбу за первую шестерку АПЛ. В Англии многие команды конкурентоспособные, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Сложно угадать, кто окажется в первой шестерке АПЛ.

Читай также: Игрока Челси избили около ночного клуба

Мы видели, как все меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об Эвертоне и Лестере. Вулверхэмптон тоже не был обделен вниманием. Челси тоже всегда хочет быть конкурентоспособным, однако мы должны быть честными перед собой“, - заявил Фрэнк Лэмпард.

В турнирной таблице Челси занимает 11 место с 5-ю очками, а Вулверхэмптон идет на 17 месте, имея 3 очка.

Матч Челси - Вулверхэмптон состоится сегодня, 14-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что Челси вошел в топ-3 команд, которые больше всех потратили на игроков за последние 10 лет.