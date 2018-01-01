Основной защитник Манчестер Сити пропустит полгода

Эмерик Ляпорт не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

Эмерик Ляпорт Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, когда на поле вернется травмированный защитник Эмерик Ляпорт. “Ляпорт пропустит пять-шесть месяцев. Он вернется на поле в следующем году. Когда именно? Думаю, в январе или феврале“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports. Напомним, Ляпорт получил травму мениска в поединке четвертого тура чемпионата Англии против Брайтона (4:0). Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет изменить сроки закрытия трансферного окна.

Александра Колесникова