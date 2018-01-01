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Основной защитник Манчестер Сити пропустит полгода

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Эмерик Ляпорт не сможет помочь своей команде в ближайшее время.
Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, когда на поле вернется травмированный защитник Эмерик Ляпорт.

“Ляпорт пропустит пять-шесть месяцев. Он вернется на поле в следующем году. Когда именно? Думаю, в январе или феврале“, - цитирует Гвардиолу Sky Sports. 

Напомним, Ляпорт получил травму мениска в поединке четвертого тура чемпионата Англии против Брайтона (4:0). 

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити хочет изменить сроки закрытия трансферного окна.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Эмерик Ляпорт
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