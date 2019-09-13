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Клопп - лучший тренер АПЛ в августе

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Немецкий специалист вместе со своей командой показал максимальный результат.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе, сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

Помимо немецкого специалиста, на награду претендовали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Рой Ходжсон (Кристал Пэлас) и Брендан Роджерс (Лестер).

Отметим, что в прошлом месяце Ливерпуль выиграл четыре матча из четырех возможных и возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 12 очками в активе.

Ранее сообщалось, кто стал лучшим игроком АПЛ в августе.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, АПЛ, Ливерпуль
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