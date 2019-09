Клопп - лучший тренер АПЛ в августе

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе, сообщает пресс-служба чемпионата Англии.

Another W for Jurgen Klopp 👊



The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj