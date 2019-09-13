Клопп - лучший тренер АПЛ в августе
Немецкий специалист вместе со своей командой показал максимальный результат.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе, сообщает пресс-служба чемпионата Англии.
Another W for Jurgen Klopp 👊— Premier League (@premierleague) September 13, 2019
The @LFC boss is your @BarclaysFooty Manager of the Month for August #PLAwards pic.twitter.com/0lHGTkvTpj
Помимо немецкого специалиста, на награду претендовали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), Рой Ходжсон (Кристал Пэлас) и Брендан Роджерс (Лестер).
Отметим, что в прошлом месяце Ливерпуль выиграл четыре матча из четырех возможных и возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 12 очками в активе.
Ранее сообщалось, кто стал лучшим игроком АПЛ в августе.
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