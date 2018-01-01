Рэшфорд: Сульшер лучше понимает игроков, чем Моуриньо
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд сравнил бывшего главного тренера Жозе Моуриньо с нынешним Оле-Гуннаром Сульшером.
“Сульшер сильно отличается от Моуриньо, и это ожидаемо, потому что Оле-Гуннар играл в футбол. За пределами поля он лучше понимает игроков.
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Я не думаю, что это проблема Моуриньо, потому что он, очевидно, топ-тренер, у него есть свои способы понимать людей. Но для меня, когда тренер сам играл, вел похожий образ жизни, он может быть чуть более понимающим“, – сказал Рэшфорд.
Также Маркус Рэшфорд выразил поддержку главному тренеру.
“Мы все уверены в нашем тренере. Возможно, мы не идеально выполняем то, что он нам говорит, но первоначальная реакция на его тактику, его тренировки была феноменальной.
Для меня его план – это не просто идея на этот сезон или просто на следующую игру, это план на годы.
Я думаю, в нынешней ситуации ему нужна поддержка. Нам не нужна постоянная смена тренеров, так мы никогда не придем к порядку“, – комментирует Рэшфорд для BBC.
Напомним, что в Манчестер Юнайтед вернулся Патрис Эвра.
Отметим, что Жозе Моуриньо вошел в топ-10 лучших тренеров в истории.
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