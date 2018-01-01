Зинченко высмеял защитника Манчестер Сити за странную привычку

Украинский футболист поделился с болельщиками необычным фактом о своем партнере по команде.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал своим подписчикам о интересном ритуале своего партнера по команде Кайла Уокера.

На своей странице в Instagram украинец опубликовал видео, где можно увидеть нижнее белье англичанина в собственной обуви. Александр предложил фанатам поделиться своими предположениями: почему же Уокер так делает?

Ранее Зинченко подколол Силву из-за того, что журналистка исковеркала его имя.