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Зинченко высмеял защитника Манчестер Сити за странную привычку

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Украинский футболист поделился с болельщиками необычным фактом о своем партнере по команде.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал своим подписчикам о интересном ритуале своего партнера по команде Кайла Уокера.

На своей странице в Instagram украинец опубликовал видео, где можно увидеть нижнее белье англичанина в собственной обуви. Александр предложил фанатам поделиться своими предположениями: почему же Уокер так делает? 

Ранее Зинченко подколол Силву из-за того, что журналистка исковеркала его имя.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Кайл Уокер
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