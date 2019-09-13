Пукки стал лучшим игроком АПЛ в августе

Финский форвард Норвича отлично проявил себя в матчах АПЛ в прошлом месяце.

Нападающий Норвича Теему Пукки стал лучшим игроком английского чемпионата в августе. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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В 4-х матчах АПЛ 29-летний футболист забил 5 голов и отдал 1 ассист. Примечательно, что Теему впервые в карьеры выступает в чемпионате Англии.

В гонке за это звание Пукки обошел Эшли Барнса (Бернли), Серхио Агуэро, Кевина де Брюйне, Рахима Стерлинга (все - Манчестер Сити) и Роберто Фирмино (Ливерпуль).

Отметим, что Пукки стал первым футболистом из Финляндии с 2004 года, завоевавшим эту награду, со времен Микаэля Форсселла.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко стал автором лучшего гола Вест Хэма в августе.