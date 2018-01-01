Манчестер Сити хочет изменить сроки закрытия трансферного окна

"Горожане" хотят иметь возможность компенсировать потерю игроков, которые могут покинуть клуб после закрытия трансферного окна в Англии и старта сезона в АПЛ.

Руководство Манчестер Сити рассчитывает внести изменения в правила закрытия трансферного окна, установив два дедлайна для английских клубов.

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Как сообщает Daily Mail, "горожане" предлагают оставить дату закрытия трансферного окна в Англии за день до старта АПЛ, однако дополнительно разрешить командам покупать игроков из других чемпионатов в последний день межсезонья для всей Европы.

Таким образом, английские клубы смогут купить игроков на замену тем футболистам, которые уйдут в период от старта чемпионата до закрытия трансферного окна в Европе.

Ранее сообщалось, что клубы из АПЛ в летнее межсезонье потратили больше всех денег на покупку новых игроков.