Главные транжиры: Клубы АПЛ больше всех потратили на трансферы минувшим летом

Этим летом англичане потратили немного меньше, чем в прошлом году, но все равно стали лидерами по расходам.

Клубы АПЛ больше всех потратили на летние трансферы Getty Images

По итогам летнего трансферного окна официальный сайт ФИФА подготовил финансовый отчет о деятельности клубов из топ-5 чемпионатов.

Больше всех летом потратили команды из английской Премьер-лиги - 1,36 миллиарда долларов. Стоит отметить, что эта сумма на 7,5% меньше, чем по аналогичным показателям прошедшего сезона.

На втором месте расположились клубы Примеры. Испанцы потратили на новых футболистов 1,17 миллиарда долларов, увеличив этот показатель на 20,4% по сравнению с прошлым годом. Третье место занимает Серия А (701 миллион), а четвертое - Бундеслига (578 миллионов).

Замыкает пятерку Лига 1. Этим летом французы потратили 571 миллион долларов (+35,7% по сравнению с прошлым годом), а продали игроков на рекордные 876 миллионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити удалось избежать трансферного бана от ФИФА.