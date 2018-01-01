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Главные транжиры: Клубы АПЛ больше всех потратили на трансферы минувшим летом

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Этим летом англичане потратили немного меньше, чем в прошлом году, но все равно стали лидерами по расходам.
Клубы АПЛ больше всех потратили на летние трансферы
Клубы АПЛ больше всех потратили на летние трансферы
Getty Images

По итогам летнего трансферного окна официальный сайт ФИФА подготовил финансовый отчет о деятельности клубов из топ-5 чемпионатов.

Больше всех летом потратили команды из английской Премьер-лиги - 1,36 миллиарда долларов. Стоит отметить, что эта сумма на 7,5% меньше, чем по аналогичным показателям прошедшего сезона.

На втором месте расположились клубы Примеры. Испанцы потратили на новых футболистов 1,17 миллиарда долларов, увеличив этот показатель на 20,4% по сравнению с прошлым годом. Третье место занимает Серия А (701 миллион), а четвертое - Бундеслига (578 миллионов).

Замыкает пятерку Лига 1. Этим летом французы потратили 571 миллион долларов (+35,7% по сравнению с прошлым годом), а продали игроков на рекордные 876 миллионов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити удалось избежать трансферного бана от ФИФА.

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Теги: трансферы, ФИФА, расходы, АПЛ, Серия А, Лига 1, Ла Лига, Бундеслига, футбол
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