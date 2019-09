Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе

В 4-м туре АПЛ Вест Хэм принимал у себя дома Норвич. Матч окончился убедительной победой “молотобойцев“ 2:0.

Для Андрея Ярмоленка это была первая официальная игра после возвращение в строй команды. Он провел на поле 71 минуту, при это сумел забить гол.

Гол украинского полузащитника был выбран лучшим в месяце по результатам голосования английских болельщиков.

“История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации “Гол месяца" в августе“, – сказано в Twitter Вест Хэма.

