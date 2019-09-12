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Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе

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Гол украинского полузащитника был выбран лучшим.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

В 4-м туре АПЛ Вест Хэм принимал у себя дома Норвич. Матч окончился убедительной победой “молотобойцев“ 2:0.

Для Андрея Ярмоленка это была первая официальная игра после возвращение в строй команды. Он провел на поле 71 минуту, при это сумел забить гол.

Гол украинского полузащитника был выбран лучшим в месяце по результатам голосования английских болельщиков.

“История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации “Гол месяца" в августе“, – сказано в Twitter Вест Хэма.

Отметим, что Ярмоленко считает, что Вест Хэм  должен финишировать в шестерке АПЛ.

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Теги: Ярмоленко, Вест Хэм, футбол
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