Скандальный французский футболист вернулся в Манчестер Юнайтед

Патрис Эвра получил работу тренера в "красных дьяволах".

Известный французский футболист Патрис Эвра этим летом завершил карьеру игрока, однако жить без футбола он не смог.

Читай также: Эвра: Подозреваю, что Алексис Санчес перешел в МЮ только из-за денег

По информации ESPN, бывший защитник вернулся в Манчестер Юнайтед. Эвра вошел в тренерский штаб клуба и будет работать с молодежной командой. 38-летний француз будет работать вместе с Нили Райаном с составом U-18.

Напомним, Патрис Эвра выступал за Манчестер Юнайтед с 2006-го по 2014-й года, в общей сложности проведя 379 поединков.

Ранее сообщалось, что экс-игрок ПСЖ подал в суд на Эвра за угрозы в свой адрес.