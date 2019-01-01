Легенды Манчестер Сити - Звезды АПЛ 2:2 Видео голов и обзор матча

На стадионе Этихад состоялся прощальный матч Венсана Компани.

Легенды Ман Сити и звезды АПЛ разошлись миром www.mancity.com

В Манчестере состоялся прощальный матч Венсана Компани, который провел в составе “горожан“ десять лет. Сам бельгиец не смог сыграть в поединке из-за травмы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча легенд Манчестер Сити и звезд АПЛ:

Легенды Манчестер Сити — Звезды АПЛ 2:2

Голы: Петров, 2, Мварувари, 89 — Кин, 31, ван Перси, 48.

Легенды Манчестер Сити (стартовый состав): Харт — Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг — Насри, Айрленд, Давид Сильва — Ш.Райт-Филлипс, Агуэро, Петров.

Запас: Райт, Ричардс, Милнер, Хаманн, Мварувари, Ф.Компани, Беллами, Балотелли.

Звезды АПЛ (стартовый состав): Ван дер Сар — Г.Невилл, Каррагер, Каррик, Э.Коул — Артета, Батт, Скоулз, Гиггз — Робби Кин, ван Перси.

Запас: Гивен, Сайеф, Влап, Эль-Кабабри, Люкассен, Кэхилл, Васселл, Виейра.