Легенды Манчестер Сити - Звезды АПЛ 2:2 Видео голов и обзор матча
В Манчестере состоялся прощальный матч Венсана Компани, который провел в составе “горожан“ десять лет. Сам бельгиец не смог сыграть в поединке из-за травмы.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча легенд Манчестер Сити и звезд АПЛ:
Легенды Манчестер Сити — Звезды АПЛ 2:2
Голы: Петров, 2, Мварувари, 89 — Кин, 31, ван Перси, 48.
Легенды Манчестер Сити (стартовый состав): Харт — Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг — Насри, Айрленд, Давид Сильва — Ш.Райт-Филлипс, Агуэро, Петров.
Запас: Райт, Ричардс, Милнер, Хаманн, Мварувари, Ф.Компани, Беллами, Балотелли.
Звезды АПЛ (стартовый состав): Ван дер Сар — Г.Невилл, Каррагер, Каррик, Э.Коул — Артета, Батт, Скоулз, Гиггз — Робби Кин, ван Перси.
Запас: Гивен, Сайеф, Влап, Эль-Кабабри, Люкассен, Кэхилл, Васселл, Виейра.
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