Сам бельгийский ветеран не вышел на поле из-за травмы.

На стадионе Этихад в Манчестере состоялся прощальный матч Венсана Компани, который провел в составе “горожан“ десять лет. На поле вышли звезды Ман Сити против звезд АПЛ из других клубов.

Сам виновник торжества из-за травмы бедра не смог принять участия в поединке, но приглашенные гости устроили для бельгийца настоящее шоу.

Легенды Манчестер Сити — Легенды АПЛ 2:2

Голы: Петров, 2, Мварувари, 89 — Кин, 31, ван Перси, 48.

Легенды Манчестер Сити (стартовый состав): Харт — Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг — Насри, Айрленд, Давид Сильва — Ш.Райт-Филлипс, Агуэро, Петров.

Запас: Райт, Ричардс, Милнер, Хаманн, Мварувари, Ф.Компани, Беллами, Балотелли.

Легенды АПЛ (стартовый состав): Ван дер Сар — Г.Невилл, Каррагер, Каррик, Э.Коул — Артета, Батт, Скоулз, Гиггз — Робби Кин, ван Перси.

Запас: Гивен, Сайеф, Влап, Эль-Кабабри, Люкассен, Кэхилл, Васселл, Виейра.

Напомним, после сезона-2018/19 бельгийский Андерлехт объявил о возвращении Венсана Компани. По условиям контракта он будет выполнять роль игрока-менеджера.