Манчестер Сити сыграл вничью с легендами АПЛ в прощальном матче Компани
На стадионе Этихад в Манчестере состоялся прощальный матч Венсана Компани, который провел в составе “горожан“ десять лет. На поле вышли звезды Ман Сити против звезд АПЛ из других клубов.
Сам виновник торжества из-за травмы бедра не смог принять участия в поединке, но приглашенные гости устроили для бельгийца настоящее шоу.
Легенды Манчестер Сити — Легенды АПЛ 2:2
Голы: Петров, 2, Мварувари, 89 — Кин, 31, ван Перси, 48.
Легенды Манчестер Сити (стартовый состав): Харт — Сабалета, К.Туре, Лескотт, де Йонг — Насри, Айрленд, Давид Сильва — Ш.Райт-Филлипс, Агуэро, Петров.
Запас: Райт, Ричардс, Милнер, Хаманн, Мварувари, Ф.Компани, Беллами, Балотелли.
Легенды АПЛ (стартовый состав): Ван дер Сар — Г.Невилл, Каррагер, Каррик, Э.Коул — Артета, Батт, Скоулз, Гиггз — Робби Кин, ван Перси.
Запас: Гивен, Сайеф, Влап, Эль-Кабабри, Люкассен, Кэхилл, Васселл, Виейра.
Напомним, после сезона-2018/19 бельгийский Андерлехт объявил о возвращении Венсана Компани. По условиям контракта он будет выполнять роль игрока-менеджера.
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