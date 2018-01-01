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Венгер: Манчестер Юнайтед не будет претендовать на чемпионство

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Французский специалист считает, что игроки английской команды недостаточно зрелые.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался об игре футболистов Манчестер Юнайтед.

“По моему мнению, эти игроки недостаточно зрелые, чтобы вести вперед такую команду, как Юнайтед. Они не показывают того результата, которые от них требуют. 

Именно поэтому я считаю, что Манчестер Юнайтед не будет претендовать на чемпионство. Не думаю, что у этой молодежи получится повторить успех Райана Гиггза, Пола Скоулза и Дэвида Бекхэма“, - цитирует Венгера beIN Sports.

На данный момент Манчестер Юнайтед занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в четырех турах.

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Теги: футбол, Арсен Венгер, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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