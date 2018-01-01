МЮ и Реал могут осуществить громкий обмен футболистами

Манкуниканцы готовы отдать главную звезду команды.

Руководство Манчестер Юнайтед хочет произвести обмен игроками с мадридским Реалом, сообщает El Chiringuito.

По информации издания, что “красные дьяволы“ готовы продать “сливочным“ лидера команды Поля Погба.

Отмечается, что английский клуб заинтересован в том, чтобы в сделку по французу включили полузащитника мадридцев Тони Крооса.

Если боссов Реала все устроит, то команды могут осуществить обмен в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Поль Погба рассчитывает перейти в Реал.