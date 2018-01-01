Переключиться на мобильную версию
Тренды:

МЮ и Реал могут осуществить громкий обмен футболистами

Комментариев: 0
Манкуниканцы готовы отдать главную звезду команды.
Поль Погба и Тони Кроос
Поль Погба и Тони Кроос
Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед хочет произвести обмен игроками с мадридским Реалом, сообщает El Chiringuito.

По информации издания, что “красные дьяволы“ готовы продать “сливочным“ лидера команды Поля Погба.

Отмечается, что английский клуб заинтересован в том, чтобы в сделку по французу включили полузащитника мадридцев Тони Крооса.

Если боссов Реала все устроит, то команды могут осуществить обмен в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Поль Погба рассчитывает перейти в Реал.

Поделись:
Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Реал, Тони Кроос, Поль Погба
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь