Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стерлинг после матча снял с себя бутсы, чтобы подарить их ребенку

Комментариев: 0
Рахим Стерлинг осчастливил юного фаната.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг после домашнего матча против Косово отличился благородным поступком.

Футболист общался с болельщиками, раздавая автографы. Один из ребят попросил его подарить свои бутсы, не раздумывая Стерлинг разулся и отдал мальчику свою обувь.

Счастливый юный фанат с удовольствием начал позировать с новым сувениром.

Англия обыграла Косово со счетом 5:3. Англичане возглавляют турнирную таблицу группы А с 12-ю очками после 4-х туров.

Поделись:
Теги: Рахим Стерлинг, сборная Англии по футболу, Евро 2020, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь