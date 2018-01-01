Стерлинг после матча снял с себя бутсы, чтобы подарить их ребенку
Рахим Стерлинг осчастливил юного фаната.
Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг после домашнего матча против Косово отличился благородным поступком.
Футболист общался с болельщиками, раздавая автографы. Один из ребят попросил его подарить свои бутсы, не раздумывая Стерлинг разулся и отдал мальчику свою обувь.
Счастливый юный фанат с удовольствием начал позировать с новым сувениром.
Lovely touch, @sterling7 👏 pic.twitter.com/zTTVSqE7VH— England (@England) 10 de setembro de 2019
Англия обыграла Косово со счетом 5:3. Англичане возглавляют турнирную таблицу группы А с 12-ю очками после 4-х туров.
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