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Легенда сборной Нидерландов стал помощником Гвардиолы в Ман Сити

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Специалист принял решение перебраться в Англию.
Джованни ван Бронкхорст
Джованни ван Бронкхорст
Getty Images

Экс-игрок сборной Нидерландов, Барселоны и Фейенорда Джованни ван Бронкхорст вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Специалист был замечен на базе "горожан" и по предварительным данным, вошел в штаб еще летом", - сообщает источник.

Стоит отметить, что последним местом работы 44-летнего специалиста был Фейенорд, который он покинул в 2019-м году.

Также, ван Бронкхорст был ассистентом главного тренера молодежной сборной Нидерландов.

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Теги: Манчестер Сити, АПЛ
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