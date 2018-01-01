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Алексис Санчес не намерен возвращаться в Манчестер Юнайтед

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Чилийский футболист хочет полноценного перехода в Интер.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Интера Алексис Санчес, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, не хочет возвращаться в английский клуб, сообщает Daily Mail, ссылаясь на Corriere dello Sport.

Как сообщает издание, Санчес хочет, чтобы его переход в миланский клуб стал полноценным, но в контракте клубов не прописана опция выкупа игрока.

Также Интер не устраивают запросы футболиста, часть зарплаты которого составляет 100 тысяч фунтов (около 112 тысяч евро), именно столько на данный момент платит чилийцу Интер. Остальные 300 тысяч фунтов (335,6 тысяч евро) футболисту платят "красные дьяволы".

Напомним, Санчес перешел в Интер в конце августа этого года.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайдет, Интер
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