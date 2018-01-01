Манчестер Сити за 10 лет потратился на трансферы больше остальных европейских клубов

"Горожане" потратили 1,6 миллиарда евро на новых игроков.

Ман Сити больше остальных потратил на трансферы Getty Images

Манчестер Сити занимает первое место среди европейских клубов по тратам на трансферы за последние 10 лет. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный CIES Football Observatory.

Согласно предоставленным данным, "горожане" потратили на трансферы 1,638 миллиарда евро, а на втором месте по этому показателю Барселона, потратившая 1,525 миллиарда. Челси выложил за новых игроков 1,428 миллиарда и занимает третье место.

Список 20 клубов, больше всех потратившихся на трансферы:

football-observatory.com

Напомним, Ливерпуль получил самый высокий доход от телеправ среди европейских клубов.