Игроки Манчестер Юнайтед обрадовались уходу Санчеса - СМИ

По мнению футболистов, чилиец не заслуживал такой высокой зарплаты.

Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес присоединился к Интеру на правах аренды. В составе “красных дьяволов“ он получал 505 тысяч фунтов в неделю (около 565 тысяч евро).

По информации The Sun, игроки команды обрадовались новости о трансфере чилийца, заявив, что Санчес получал слишком много. Один из футболистов сказал следующее: “Он - не Месси, почему ему должны столько платить“.

Напомним, Алексис Санчес перешел в Манчестер Юнайтед из лондонского Арсенала в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.