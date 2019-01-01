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Игроки Манчестер Юнайтед обрадовались уходу Санчеса - СМИ

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По мнению футболистов, чилиец не заслуживал такой высокой зарплаты.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Алексис Санчес присоединился к Интеру на правах аренды. В составе “красных дьяволов“ он получал 505 тысяч фунтов в неделю (около 565 тысяч евро).

По информации The Sun, игроки команды обрадовались новости о трансфере чилийца, заявив, что Санчес получал слишком много. Один из футболистов сказал следующее: “Он - не Месси, почему ему должны столько платить“.

Напомним, Алексис Санчес перешел в Манчестер Юнайтед из лондонского Арсенала в январе 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Интер
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