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Экс-игрок Челси: Стерлинг лучше на поле, чем Неймар

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Тони Каскарино предпочел бы Неймару Рахима Стерлинга.
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг
Getty Images

Экс-игрок Челси Тони Каскарино заявил, что между игроком ПСЖ Неймаром и Манчестер Сити Рахимом Стерлингом он выбрал бы последнего. По словам Каскарино, англичанин имеет лучшие показатели и принесет команде больше пользы, чем бразилец.

"Между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого. Я считаю, что Стерлинг лучше на поле. Его показатели лучше и он играет в более сильной команде. Я видел, как Неймар делает некоторые вещи, которые не смог бы повторить ни один другой футболист. Но если речь идет об игроке, который будет более полезен для команды, то это Стерлинг", - приводит слова Каскарино talkSPORT.

Ранее Стерлинг признался, что в детстве болел за Манчестер Юнайтед.

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Теги: Рахим Стерлинг, Неймар, ПСЖ, Манчестер Сити
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