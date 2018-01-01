Экс-игрок Челси: Стерлинг лучше на поле, чем Неймар

Тони Каскарино предпочел бы Неймару Рахима Стерлинга.

Экс-игрок Челси Тони Каскарино заявил, что между игроком ПСЖ Неймаром и Манчестер Сити Рахимом Стерлингом он выбрал бы последнего. По словам Каскарино, англичанин имеет лучшие показатели и принесет команде больше пользы, чем бразилец.

"Между Стерлингом и Неймаром я бы выбрал первого. Я считаю, что Стерлинг лучше на поле. Его показатели лучше и он играет в более сильной команде. Я видел, как Неймар делает некоторые вещи, которые не смог бы повторить ни один другой футболист. Но если речь идет об игроке, который будет более полезен для команды, то это Стерлинг", - приводит слова Каскарино talkSPORT.

Ранее Стерлинг признался, что в детстве болел за Манчестер Юнайтед.