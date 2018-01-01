Бернли проведет встречу с Дринкуотером из-за скандала в ночном клубе.

Полузащитник Бернли Дэнни Дринкуотер, арендованный у Челси, обсудит свое будущее с главным тренером команды Шоном Дайчем. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, пьяного игрока избили возле ночного клуба.

По информации источника, Дайч планирует встретиться с хавбеком в ближайший понедельник, чтобы провести с ним разъяснительную беседу.

Тренерский штаб Бернли обеспокоен ситуацией с Дринкуотером, но при этом в клубе пока не собираются возвращать его в Челси раньше времени.

Напомним, 29-летний футболист присоединился к Бернли этим летом на правах аренды. За новую команду англичанин успел провести только один матч.