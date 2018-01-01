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Венгер: Арсенал пытался подписать Месси и Роналду

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Французский специалист признался, что лондонцы активно обсуждали трансферы именитых игроков.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил, что в свое время "канониры" рассматривали вариант с подписанием форварда Криштиану Роналду и нападающего Лионеля Месси. 

"Пытались ли мы подписать Роналду? Да, но уже ничего не изменить. Теперь нужно жить с пониманием того, что сделка не состоялась. 

Месси? Мы обсуждали вариант покупки, когда договорились о трансфере Сеска Фабрегаса. Но в то время Месси был неприкасаемым", - приводит слова Венгера Daily Star.

Ранее Венгер признался, что хочет вернуться к тренерской деятельности.

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Теги: Арсен Венгер, Арсенал, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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