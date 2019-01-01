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Игрока Челси избили около ночного клуба

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Дэнни Дринкуотер стал жертвой нападения после того, как приставал к девушке другого футболиста.
Дэнни Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
Getty Images

Полузащитник сборной Англии и лондонского Челси Дэнни Дринкуотер был избит возле ночного клуба в Манчестере.

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Как сообщает Mirror, футболист проводил время в клубе Chinawhite, где в состоянии алкогольного опьянения приставал к девушке еще одного футболиста, который находился в заведении. В итоге Дринкуотер покинул стены клуба, а на улице на него напали 6 человек.

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Нападавшие избили игрока и пригрозили "переломать ему ноги". В итоге у Дэнни множество ссадин, синяков и разбит нос. Источник отмечает, что в избиении мог участвовать игрок Сканторп Юнайтед Кгоси Нтлер.

Напомним, сейчас игрок Челси Дринкуотер выступает за Бернли на правах аренды. В матче против Ливерпуля игрок отсутствовал из-за телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что пьяный Дэнни Дринкуотер попал в ДТП в Лондоне.

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Теги: Англия, футбол, драка, вне игры, избиение
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