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Ярмоленко - фаворит на награду "лучший гол" Вест Хэма в августе

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Украинец лидирует в голосовании за эту награду.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

В матче 4-го тура чемпионата Англии Андрей Ярмоленко забил шикарный гол в ворота Норвича и помог своей команде добыть победу.

Мяч украинского футболиста на данный момент лидирует в голосовании за лучший гол "молотобойцев" в августе. Как сообщает пресс-служба английского клуба, за гол 29-лтнего футболиста отдали голоса 33% фанатов. Ближайший преследователь - Себастьян Алле, отстает от Ярмоленко на 9%.

Вашему вниманию видео голов, которые претендует на звание лучшего в августе:

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко трогательно отпраздновал гол с медицинским персоналом Вест Хэма.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, голосование
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