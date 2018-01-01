Ярмоленко - фаворит на награду "лучший гол" Вест Хэма в августе

Украинец лидирует в голосовании за эту награду.

В матче 4-го тура чемпионата Англии Андрей Ярмоленко забил шикарный гол в ворота Норвича и помог своей команде добыть победу.

Мяч украинского футболиста на данный момент лидирует в голосовании за лучший гол "молотобойцев" в августе. Как сообщает пресс-служба английского клуба, за гол 29-лтнего футболиста отдали голоса 33% фанатов. Ближайший преследователь - Себастьян Алле, отстает от Ярмоленко на 9%.

Вашему вниманию видео голов, которые претендует на звание лучшего в августе:

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко трогательно отпраздновал гол с медицинским персоналом Вест Хэма.