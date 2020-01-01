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Тренер английского клуба потерял палец, когда перелазил через забор

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Наставник хотел подать мяч своим подопечным, однако травмировал руку.
Даррен Дай
Даррен Дай
The Sun

Главный тренер английской команды Хайкем Таун Даррен Дай получил травму во время матча своих подопечных против Иммингема.

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Как сообщает The Sun, специалист полез через забор, чтобы подать футболистам мяч, однако это закончилось для него плачевно. Дай зацепился обручальным кольцом за забор и в результате оторвал себе палец.

Тренера быстро доставили в больницу, однако на левой руке вместо пальца были только хрящ и кость, а ткани были настолько повреждены, что врачи не сумели пришить палец обратно.

По словам Даррена, сейчас он испытывает так называемые "фантомные боли" - он чувствует свой отсутствующий палец. Для того, чтобы избавиться от этого, тренер выполняет специальные упражнения.

Ранее сообщалось что полузащитник Шахтера повредил кресты и вылетел на полгода.

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Теги: футбол, Англия, инцидент, травма
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