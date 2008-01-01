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Экс-игрок сборной Англии: Капелло нанес вред английскому футболу

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Экс-игрок сборной Англии по футболу Майкл Оуэн раскритиковал работу Фабио Капелло.
Майкл Оуэн
Майкл Оуэн
Getty Images

Обладатель Золотого мяча - 2001 Майкл Оуэн высказался о работе Фабио Капелло в качестве главного тренера сборной Англии.

Капелло заменил Стива Макларена на посту менеджера “трех львов“ в 2008 году после того, как англичане не смогли попасть на Евро-2008. Итальянский тренер управлял сборной в 2008-2012 годах. 

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“Моя карьера в сборной закончилась из-за Фабио Капелло. Впрочем, я считаю его д*рьмом по другой причине. Когда мы впервые приехали в сборную, которой руководил Капелло, первое, что мы заметили, – это то, что он очень строг в отношении еды. А второе – то, что он вообще не говорит по-английски.

Я был на скамейке во время первых двух его игр, хотя до этого играл в сборной Англии в течение нескольких лет. Сидя там, я подумал: “О нет, это нехорошо“.

Мало того, что Капелло прервал мою международную карьеру, которую я строил с таким трудом, он еще и стал одним из наименее эффективных тренеров в истории Англии. Он был настоящим дерьмом.

По моему мнению, Капелло нанес катастрофический урон как моей карьере, так и английскому футболу в целом - и получил за это щедрое вознаграждение“, - написал в своей новой книге “Перезагрузка“ Майкл Оуэн.

Оуэн сыграл свою последнюю игру за сборную Англии против Франции. В 2008 году закончил свою карьеру в составе “трех львов“, суммарно проведя в составе 89 матчей и забив 40 голов.

Ранее сообщалось, что жена Мауро Икарди обвинила Фабио Капелло в лицемерии.

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Теги: Майкл Оуэн, Фабио Капелло, сборная Англии по футболу
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